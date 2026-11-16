VIP-programma van Betsixty Casino: zo werken de vier niveaus

betsixty-official.nl heeft een loyaliteitsprogramma met vier niveaus: Bronze, Silver, Gold en Platinum. Wie vaker stort en speelt, krijgt per niveau meer: wekelijkse reloadbonussen, wheel spins, cashback, rakeback, een persoonlijke manager en hogere opnamelimieten. Het volledige pakket aan spelersvoordelen staat op één pagina bij elkaar, en wie de voorwaarden van wil vergelijken met wat het casino zelf belooft, vindt daar de basis om dat naast elkaar te leggen.

De keerzijde zit in de bedragen en de speelvoorwaarden. De welkomstbonus van Betsixty kent een doorworstelvereiste van 40x het gestorte bedrag plus de bonus, en de bonus is veertien dagen geldig. Bij de doorlopende acties die reviewbronnen noemen, ligt de inzetvereiste rond dezelfde orde. Een VIP-voordeel is dus pas wat waard als je het speelgedrag erbij past.

De cijfers van het loyaliteitsprogramma op een rij

Vier niveaus: Bronze, Silver, Gold en Platinum, met per trede meer voordelen.

Voordelen per niveau: wekelijkse reloads, wheel spins, cashback, rakeback, VIP-voordelen, persoonlijke managers, aparte support, eigen toernooien, bonussen en hogere opnamelimieten.

De welkomstbonus loopt in drie stortingen op tot €450 plus 150 free spins, met 40x inzet op storting plus bonus en een minimumstorting van €15.

De wekelijkse bonus van 25% tot €100 (code RELDAY) staat volgens Wizard of Odds op 35x inzet; de cashback van 25% zonder bovengrens die Mr Gamble noemt, kent 40x inzet en zeven dagen geldigheid.

Licentie: Curaçao en Comoros (Anjouan), geen van beide uit Nederland; operator is Greenwich N.V.

Zo klim je van Bronze naar Platinum

Maak een account aan en stort minimaal €15 om de eerste welkomstbonus te activeren. Speel vooral slots: die tellen voor 100% mee aan de inzetvereiste, terwijl blackjack, roulette en andere tafelspellen op 5% staan. Rond de inzetvereiste van 40x af binnen de veertien dagen die de stortingsbonussen geldig zijn. Stort vaker en speel door: het programma kent geen vaste puntentelling in de beschikbare gegevens, de niveaus gaan volgens de opzet omhoog naarmate je meer stort en speelt. Gebruik de code RELDAY voor de wekelijkse bonus en de code 50HIGH voor de highroller-bonus van 50% tot €500. Vraag bij support na welke voordelen bij jouw niveau horen, zeker als je richting Gold of Platinum gaat.

Waar het misgaat bij bonus en cashback

De inzetvereiste van 40x geldt voor storting plus bonus. Stort je hypothetisch €100 en krijg je €100 bonus, dan moet je €8.000 aan inzet rondspelen voordat er iets opneembaar wordt.

Tafelspellen tellen maar voor 5% mee. Een speler die vooral blackjack of roulette speelt, doet er dus veel langer over om de bonus vrij te spelen.

De veertien dagen geldigheid is kort voor een bedrag dat je meerdere keren moet rondspelen. Wat na die periode niet is gehaald, verdwijnt volgens de voorwaarden.

Spelers klagen op publieke forums dat bonus-, cashback- of VIP-rechten worden ingetrokken of restrictief uitgelegd. Lees de actievoorwaarden per promotie door voordat je stort.

De rekensom die je zelf kunt maken: een bonus van €150 vraagt bij 40x inzet om €6.000 aan rondspelen, ongeacht hoe hoog je niveau is. Wie dat bedrag niet binnen twee weken haalt, kan de bonus beter laten liggen en met eigen geld spelen.

Gokken is alleen voor volwassenen (18+). Speel met geld dat je kunt missen, en zie een bonus nooit als reden om meer te storten dan je van plan was. Zoek bij problemen met gokken gratis en vertrouwelijke hulp in je eigen land.

Wat spelers over het VIP-programma willen weten

Hoe word ik VIP bij Betsixty?

Het programma kent vier niveaus: Bronze, Silver, Gold en Platinum. Volgens de opzet klim je hoger naarmate je meer stort en speelt. Een aparte puntentelling of drempelbedragen per niveau staan niet in de beschikbare gegevens; vraag die op bij de support.

Wat levert een hoger niveau op?

Per trede komen er voordelen bij: wekelijkse reloads, wheel spins, cashback, rakeback, persoonlijke managers, aparte support, eigen toernooien en hogere opnamelimieten. De precieze inhoud per niveau is niet gepubliceerd in de gegevens die wij zagen.

Gelden de speelvoorwaarden ook voor VIP-bonussen?

De welkomstbonus kent 40x inzet op storting plus bonus, en de cashback van 25% die Mr Gamble noemt ook. Of elke VIP-reward dezelfde voorwaarden heeft, staat niet in de beschikbare gegevens; de actievoorwaarden per promotie zijn daarvoor bepalend.

Wat ons opvalt aan het loyaliteitsprogramma

De opbouw in vier treden met een persoonlijke manager op de hoogste niveaus is een concreet voordeel voor spelers die toch al regelmatig spelen. De combinatie van cashback, rakeback en wekelijkse reloads betekent dat een deel van je inleg terugkomt, mits je de inzetvereisten haalt. Dat is een reëel verschil met een programma dat alleen free spins weggeeft.

Onze voorkeur gaat uit naar de cashback van 25% zonder bovengrens. Die kent weliswaar 40x inzet en zeven dagen geldigheid, maar voor een speler die veel slots speelt en toch al binnen die termijn rondspelt, is het het meest tastbare voordeel van het hele programma. De hogere opnamelimieten op Platinum zijn pas nuttig als je daadwerkelijk grotere bedragen opneemt.

Let wel op de klachten die op publieke forums terugkomen over ingetrokken bonus- en VIP-rechten. Wie het programma serieus wil gebruiken, bewaart de actievoorwaarden en vraagt bij twijfel vooraf uitleg aan de support.

Controleer dit voordat je voor het VIP-programma stort

De licentie komt van Curaçao en Comoros (Anjouan), geen van beide uit Nederland. Operator is Greenwich N.V. Wat je zelf kunt nagaan voordat je geld stort: of de actievoorwaarden per promotie duidelijk vermelden welke inzetvereiste geldt, of de veertien dagen geldigheid ook voor jouw bonus telt, en hoe je een klacht over een ingetrokken reward indient.

Ons oordeel voor dit onderdeel: het VIP-programma van Betsixty is de moeite waard voor spelers die regelmatig slots spelen en de inzetvereisten begrijpen. Voor wie vooral tafelspellen speelt of weinig speelt, weegt het voordeel niet op tegen de 40x inzet en de korte geldigheid.

Deze tekst is gebaseerd op wat de operator zelf vermeldt en op publieke reviews en spelersreacties; wij hebben zelf geen storting of opname gedaan. De tekst is voor het laatst bijgewerkt in november 2026. Waar deze tekst en de voorwaarden van de operator verschillen, gelden de voorwaarden van de operator.