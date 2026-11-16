Sportweddenschappen bij MyStake: een bookmaker naast het casino

Wie bij MyStake komt voor de slots of het live casino, vindt op dezelfde site een volledige sportsbook met sportweddenschappen, eSports en virtuele sporten. De combinatie van 7000 spellen en een eigen wedafdeling maakt van MyStake een breed platform, en juist die breedte is de reden om de sporttak apart te bekijken voordat je er geld op inzet.

Wat de sportafdeling precies biedt aan wedmarkten, quoteringen en competities, staat niet in de openbare gegevens die wij gebruiken. Wel is duidelijk dat sportweddenschappen naast het casino de kern van het aanbod vormen, met eSports en virtuele sporten als aparte onderdelen. Wie meer wil weten over het merk als geheel, vindt op mystake-play.nl een pagina over de site; de sportweddenschappen zelf beoordeel je het beste in het wedgedeelte van je account, waar de markten en odds zichtbaar worden zodra je bent ingelogd.

Wat de sporttak naast 7000 casinospellen zet

MyStake positioneert zich als online casino én sportsbook in één omgeving. Naast de slots, tafelspellen, videopoker, keno en minigames staat een wedafdeling voor sport, met daarbinnen eSports en virtuele sporten als eigen categorieën. De indeling betekent dat je met één account zowel een gokautomaat kunt openen als een weddenschap kunt plaatsen, zonder tussen twee sites te wisselen.

De spellen komen van namen als Evolution Gaming, NetEnt, Play’n GO, Pragmatic-achtige grootheden als Big Time Gaming en Nolimit City, en van providers als Relax Gaming, Quickspin, Red Tiger Gaming, Thunderkick, Wazdan, Hacksaw Gaming, Push Gaming, Blueprint Gaming, Betsoft, BGaming, Playson, Stakelogic en Ezugi. Diezelfde providers leveren het casinogedeelte; de sportweddenschappen komen uit de bookmaker die achter de wedafdeling zit, en die naam noemen de openbare gegevens niet.

De welcome bonus kent drie varianten, waaronder een sportbonus tot €500 en een casinobonus van 150% op een storting van €20 tot €200, gevolgd door 100% op €201 tot €1000. Bij alle varianten geldt een ronderingsvoorwaarde van 30x op storting en bonus. Onze voorkeur gaat uit naar de sportbonus als je vooral wilt wedden: die sluit aan op de wedafdeling, terwijl de casinobonus je naar de slots en tafelspellen trekt. Het bedrag dat je moet rondspelen, hangt wel af van de variant die je kiest.

Zo plaats je een weddenschap stap voor stap

Maak een account aan en doorloop de verificatie; welke documenten de operator precies vraagt, beoordeelt hij per geval. Stort minimaal €10, het minimum dat voor alle betaalmethoden geldt. Er zijn geen stortingskosten. Open het wedgedeelte en kies een sport, een eSports-titel of een virtueel evenement. Selecteer een markt en bekijk de quotering voordat je je inzet invult. Bevestig je weddenschap en volg de uitslag in je account. Wil je opnemen, vraag dan een uitbetaling aan; de minimale opname verschilt per methode en ligt tussen €10 en €50.

De site werkt in de browser op smartphone en tablet, zonder verplichte download. Reviewbronnen melden dat dit op iOS, Android en desktop werkt. Een app die je apart installeert, noemen de gegevens niet.

Sterke punten en beperkingen van de wedafdeling

De combinatie van sport, eSports en virtuele sporten in één account met 7000 spellen is een echt pluspunt: je hoeft niet te kiezen tussen een casinobezoek en een weddenschap. De ruime betaaldekking, met kaarten, e-wallets en cryptovaluta, helpt daarbij, en er zijn geen kosten op storten of opnemen. AskGamblers-reviewers prijzen snelle uitbetalingen, en de klantenservice via live chat is 24/7 bereikbaar volgens diezelfde bron.

Sport, eSports en virtuele sporten naast het volledige casinoaanbod.

Geen stortings- of opnamekosten en een minimumstorting van €10.

24/7 live chat, volgens AskGamblers een pluspunt.

Snelle uitbetalingen worden genoemd in AskGamblers-reviews en in sommige Reddit- en Trustpilot-reacties.

Daar staan punten tegenover die juist bij het wedden tellen. De ronderingsvoorwaarden van 30x op storting en bonus vinden sommige spelers te streng, en dat raakt de sportbonus net zo goed als de casinobonus. Op Casinomeister en in sommige gebruikersreviews klinkt felle kritiek op de afhandeling van klachten en op de bereikbaarheid van de support. In Reddit- en forumdiscussies duiken daarnaast twijfels op over opnames en verificatie.

Ronderingsvoorwaarde van 30x op storting en bonus.

Klachtenafhandeling en support krijgen zware kritiek op Casinomeister en in sommige reviews.

Twijfels over opnames en verificatie in Reddit- en forumdiscussies.

Wat je in de voorwaarden leest voor je stort

De bonusvoorwaarden bepalen of je alleen de bonus of storting plus bonus moet rondspelen; de openbare gegevens geven daarvoor geen grondslag, dus lees dit na in de sectie over de sportbonus. Verder is het verstandig om voor je eerste storting het volgende te controleren:

Op welk bedrag de ronderingsvoorwaarde van 30x precies rust.

Welke wedmarkten meetellen voor het rondspelen en welke niet.

Of eSports- en virtuele weddenschappen onder dezelfde voorwaarden vallen als gewone sport.

De minimale opname per methode, tussen €10 en €50.

Het wekelijkse opnamelimiet van €7.500 en het maandelijkse limiet van €15.000.

De verwerkingstijd van een opname, die 0 tot 5 dagen kan duren.

De voorwaarden zelf zijn de enige plek waar deze details bindend staan; wij hebben ze niet gecontroleerd.

Vragen over wedden bij dit merk

Welke sporten kan ik er wedden?

De gegevens noemen sportweddenschappen, eSports en virtuele sporten als aparte onderdelen, zonder competities of markten op te sommen. Welke sporten en toernooien precies beschikbaar zijn, zie je in het wedgedeelte van je account.

Heb ik een apart account nodig voor het casino en de sport?

Nee, beide onderdelen zitten in dezelfde omgeving. Je stort één keer en kunt daarna zowel casinospellen openen als weddenschappen plaatsen, met dezelfde inloggegevens.

Kan ik met crypto wedden?

Cryptovaluta horen bij de betaalmethoden en bij het crypto-aanbod van de site. Of elke cryptomunt voor sportweddenschappen werkt, staat niet in de gegevens; de casinopagina of de support kan dit verduidelijken.

Ons oordeel over de sporttak van MyStake

Wie naast het casino ook wil wedden, krijgt bij MyStake een compleet aanbod in één account: sport, eSports en virtuele sporten naast 7000 spellen, zonder stortings- of opnamekosten en met 24/7 live chat. De sportbonus tot €500 past bij dat gebruik, maar de ronderingsvoorwaarde van 30x vraagt wel om een planning. De kritiek op klachtenafhandeling en op opnames en verificatie weegt bij een bookmaker zwaar, omdat je er geld laat staan dat je later terug wilt. Ons advies: begin met een bedrag dat je kunt missen, lees de bonusvoorwaarden van de sportbonus en houd je opnameverzoeken overzichtelijk.

MyStake wordt aangeboden door Santeda International B.V. onder een Curaçao-licentie, en die licentie is niet afkomstig uit Nederland.

Gokken is alleen voor 18+. Heb je moeite met je speelgedrag, dan zijn er in Nederland gratis en vertrouwelijke hulplijnen waar je terechtkunt. Speel alleen met geld dat je kunt missen, en laat een bonus nooit de reden zijn om meer te storten dan je van plan was.

Deze tekst baseert zich op wat de operator zelf over het aanbod vermeldt en op openbare reviews en spelersreacties; wij hebben zelf geen storting of opname gedaan. De tekst is voor het laatst bijgewerkt in november 2026. Waar deze tekst en de voorwaarden van de operator verschillen, gelden de voorwaarden.