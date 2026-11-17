StoneVegas entretient une clientèle régulière avec des promotions qui reviennent chaque semaine : 50 free spins à récupérer du lundi au jeudi contre un dépôt qualifiant, et un cashback qui atteint 15 % des pertes nettes hebdomadaires pour les niveaux VIP 1 à 3, plafonné à 4 500 AUD. Le cashback se libère avec une seule mise de 1x, ce qui en fait l’offre la plus simple à débloquer parmi celles que l’opérateur annonce. La contrepartie tient en une phrase : la plupart des autres avantages passent par des conditions de mise plus lourdes ou par des mécaniques de fidélité qui demandent du volume de jeu.

La page stonevegascasinofr.net rassemble les éléments publics sur la marque, et les joueurs qui cherchent des promotions régulières y trouvent surtout des offres liées au compte, pas des codes à saisir ailleurs. Le casino appartient à Dama N.V. et fonctionne sous une licence d’Anjouan, un point à garder en tête quand on compare les conditions d’un bonus à celles d’un autre.

Les chiffres à connaître sur les offres récurrentes

50 free spins par semaine, du lundi au jeudi, avec un dépôt qualifiant : le montant du dépôt et le nombre de tours exacts dépendent des conditions publiées pour la semaine concernée.

Cashback hebdomadaire jusqu’à 15 % des pertes nettes, plafonné à 4 500 AUD, réservé aux niveaux VIP 1 à 3.

Le cashback doit être misé 1x avant tout retrait.

Les free spins du bonus de bienvenue se jouent avec une exigence de 40x sur les gains, contre 35x sur le montant du bonus.

Licence d’Anjouan, opérateur Dama N.V., avec un support client joignable 24h/24 par live chat et par e-mail.

Comment récupérer les free spins et le cashback, étape par étape

Créez votre compte et vérifiez votre identité auprès du support : les documents demandés varient selon les cas, le service client précise la liste exacte. Déposez le montant qui correspond à l’offre de la semaine, entre le lundi et le jeudi pour les free spins. Le dépôt minimum du bonus de bienvenue est de 30 AUD. Consultez la page promotions de votre compte : les free spins hebdomadaires et les challenges y apparaissent avec leur période de validité. Jouez les free spins et notez que les gains issus de ces tours se libèrent avec une mise de 40x, distincte du 35x appliqué au montant du bonus. Pour le cashback, jouez normalement sur la semaine : le calcul se fait sur les pertes nettes, et le versement arrive selon le calendrier indiqué dans votre espace VIP. Avant de demander un retrait, vérifiez dans le cashier que le solde bonus a bien été misé 1x, sinon la demande reste bloquée.

Les pièges des conditions de mise et comment les contourner

Les 35x du bonus et les 40x des gains de free spins ne se cumulent pas de la même façon : un gain de free spins coûte donc plus cher à libérer qu’un montant de bonus équivalent. Lisez la ligne qui concerne précisément l’offre utilisée avant de déposer.

Le cashback est plafonné à 4 500 AUD et réservé aux niveaux VIP 1 à 3. Un joueur qui n’a pas atteint le niveau 1 ne touche rien, même après une semaine perdante.

Le dépôt qualifiant des free spins hebdomadaires n’est pas précisé dans les éléments publics : demandez au live chat le montant exact avant de compter sur les 50 tours.

Les bonus achetés dans la Bonus Shop avec les coins accumulés suivent leurs propres conditions, souvent différentes de celles du cashback.

Un joueur qui dépose 100 AUD et mise l’équivalent de son bonus à 35x devra jouer 3 500 AUD avant de pouvoir retirer le montant correspondant. Ce calcul hypothétique montre l’ordre de grandeur : le cashback à 1x reste l’offre la plus rapide à transformer en argent retirable.

Le jeu d’argent est réservé aux personnes majeures, 18+. Si le jeu devient un problème, des services d’aide gratuits et confidentiels existent dans votre pays ; ne jouez qu’avec de l’argent dont vous pouvez vous passer, et ne déposez jamais plus que prévu simplement parce qu’un bonus est disponible.

Questions fréquentes sur les promotions régulières

Les 50 free spins sont-ils crédités automatiquement ?

Ils dépendent d’un dépôt qualifiant effectué entre le lundi et le jeudi. Le montant requis n’est pas détaillé dans les informations publiques, le support ou la page promotions du compte donne le chiffre de la semaine.

Le cashback est-il versé en argent réel ?

Il s’agit d’un bonus à hauteur de 15 % des pertes nettes hebdomadaires, plafonné à 4 500 AUD, qu’il faut miser 1x avant de le retirer. Il n’arrive donc pas directement sur le solde retirable.

Que faire des coins gagnés en jouant ?

Ils s’accumulent en jouant, en relevant des challenges, en déposant et en participant aux tournois. Ils servent ensuite à acheter des bonus dans la Bonus Shop, chacun avec ses propres conditions de mise.

Ce qui distingue l’offre de fidélité

Deux formes de cashback cohabitent chez StoneVegas, et c’est la combinaison qui retient l’attention : le cashback hebdomadaire lié aux niveaux VIP, et les bonus achetés avec des coins dans la Bonus Shop. Cette seconde voie récompense le jeu régulier sans exiger de dépôt supplémentaire, ce qui la rend plus souple qu’une promotion conditionnée à un versement.

Notre préférence va au cashback à 1x, pour une raison factuelle : c’est la seule offre dont les conditions de mise sont assez basses pour qu’un joueur moyen puisse espérer la convertir en argent retirable sans y consacrer des semaines. Les 40x sur les gains de free spins demandent beaucoup plus de volume, et le plafond de 4 500 AUD limite le rendement pour les gros joueurs. Les tournois et challenges ajoutent une dimension de compétition qui plaît à ceux qui aiment comparer leurs scores, sans garantie de gain pour autant.

Licence, opérateur et ce qu’il faut vérifier avant de déposer

StoneVegas est exploité par Dama N.V. sous une licence d’Anjouan, qui n’est pas délivrée en France. Avant de déposer pour une promotion, vérifiez dans les conditions générales la durée de validité du bonus, le montant du dépôt qualifiant pour les free spins de la semaine, et la contribution des différents jeux à l’exigence de mise : les machines à sous et les jeux de table ne comptent pas toujours de la même manière.

Demandez aussi au support la liste des documents d’identification requis, car elle est établie au cas par cas. Les retraits sont signalés comme limités dans les rapports publics, un point qui compte si vous espérez convertir un cashback important en un seul versement.

Pour un joueur régulier, l’intérêt de StoneVegas tient à la fréquence des offres et à la simplicité du cashback à 1x. Commencez par une semaine sans promotion pour tester le rythme des versements et le plafond de retrait, puis engagez un dépôt qualifiant une fois ces règles claires.

Ce texte s’appuie sur ce que l’opérateur annonce et sur les avis publics disponibles, sans dépôt ni retrait de notre part ; il a été mis à jour en novembre 2026 et, en cas d’écart avec les conditions du casino, ce sont ces dernières qui s’appliquent.