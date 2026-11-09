MonsterWin Zahlungsmethoden mit Krypto und Karten im Überblick

Bei den Einzahlungen deckt MonsterWin ein breites Spektrum ab: Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paysafecard, MiFinity, Revolut, Jeton, CashtoCode sowie Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin und Tether. Wer sich über monsterwin-official.de-official.de einen Überblick verschafft, findet dort Angaben zu diesen Wegen, und mit Karte oder E-Wallet lässt sich in Euro arbeiten, während Krypto-Zahler in der jeweiligen Coin einzahlen.

Der Haken liegt nicht in der Auswahl, sondern in der Bonusregel: Einzahlungen per Skrill oder Neteller zählen nicht für den Willkommensbonus. Eine Angabe zur Mindesteinzahlung oder zu Auszahlungszeiten fehlt in den öffentlichen Informationen des Anbieters.

Einzahlungswege, Bonusbedingungen und fehlende Angaben

Karten: Visa und Mastercard stehen als Zahlungsmethoden bereit.

E-Wallets und Prepaid: Skrill, Neteller, MiFinity, Revolut, Jeton, Paysafecard und CashtoCode sind aufgeführt.

Krypto: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin und Tether werden unterstützt, neben den klassischen Fiat-Wegen.

Willkommensbonus: 100 % bis 500 € plus 200 Freispiele und ein Bonus Crab, umgesetzt mit 35x auf Einzahlung und Bonus innerhalb von 10 Tagen; Skrill- und Neteller-Einzahlungen sind ausgeschlossen.

Lizenz und Betreiber: Zu beiden macht die offizielle Seite keine Angaben, es liegt keine öffentliche Information vor.

So zahlst du bei MonsterWin ein und aus

Konto anlegen und die Registrierung abschließen; der Anbieter verlangt je nach Fall Unterlagen zur Prüfung der Identität, die genauen Dokumente nennt er nicht pauschal. Im Cashier eine Zahlungsmethode wählen. Für den Bonus sind Skrill und Neteller tabu, für eine reine Einzahlung ohne Bonus bleiben sie möglich. Den Betrag eingeben. Eine Mindesteinzahlung ist nicht öffentlich genannt, prüfe den Hinweis direkt im Cashier, bevor du bestätigst. Bei Krypto die passende Coin wählen und die angezeigte Adresse nutzen; Wechselkurs und Netzwerkgebühr legt der Zahlungsdienstleister fest. Bonuscode oder Bonus-Opt-in setzen, falls du den Willkommensbonus willst. Ohne Opt-in landet die Einzahlung als Echtgeld auf dem Konto. Bei einer Auszahlung zuerst die Verifizierung abschließen. Wie lange die Bearbeitung dauert, ist nicht veröffentlicht; frage im Zweifel den Kundensupport über den Live Chat.

Stolperfallen bei Einzahlung, Bonus und Auszahlung

Der Bonus bindet Geld für 10 Tage. Ein Beispiel: Bei einer hypothetischen Einzahlung von 100 € und vollem 100-%-Bonus liegen 200 € Bonusguthaben vor, die mit 35x umgesetzt werden müssen, also 7.000 € innerhalb der Frist.

Skrill und Neteller schließen den Willkommensbonus aus. Wer mit diesen Wallets einzahlt und den Bonus erwartet, geht leer aus.

Ob nur der Bonus oder Einzahlung plus Bonus umgesetzt werden müssen, regeln die Bonusbedingungen; die Angabe 35x auf Einzahlung und Bonus spricht für die zweite Variante.

Fehlende Angaben zu Mindestbeträgen und Bearbeitungszeiten lassen sich vor der Einzahlung im Cashier und in den AGB klären. Wer das vorher tut, vermeidet Überraschungen bei der ersten Auszahlung.

Für dein Geld heißt das: Rechne die Umsatzsumme vor der Einzahlung aus, nicht danach. 7.000 € Umsatz in 10 Tagen sind ein sportliches Tempo, und wer das nicht schaffen will, verzichtet besser auf den Bonus und zahlt ohne Opt-in ein.

Glücksspiel ist erst ab 18 Jahren erlaubt. Wenn Spielen zur Belastung wird, gibt es in Deutschland kostenlose und vertrauliche Beratungsangebote, deren Nummern du über die örtliche Suchthilfe findest. Setze nur Geld ein, dessen Verlust du verkraftest, und lass einen Bonus nie zum Grund für eine höhere Einzahlung werden.

Häufige Fragen zu Zahlungen und Limits

Gibt es eine Mindesteinzahlung?

Eine konkrete Untergrenze ist nicht veröffentlicht. Der Cashier zeigt sie beim gewählten Zahlungsweg an, und dort lohnt der Blick vor der ersten Einzahlung.

Wie lange dauert eine Auszahlung?

Zu Bearbeitungszeiten macht der Anbieter keine öffentlichen Angaben. Klar ist nur, dass die Verifizierung vor der ersten Auszahlung abgeschlossen sein muss; die Dauer hängt auch vom gewählten Weg ab.

Kann ich mit Bitcoin einzahlen?

Ja, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin und Tether stehen neben Fiat-Wegen bereit. Für den Willkommensbonus zählt eine Krypto-Einzahlung, der Ausschluss betrifft nur Skrill und Neteller.

Was bei den Zahlungswegen heraussticht

Die Mischung aus Karte, E-Wallet, Prepaid und fünf Kryptowährungen ist für ein Casino dieser Größe eine breite Aufstellung, und genau darin liegt der praktische Vorteil: Wer ohnehin mit Krypto arbeitet, muss nicht auf ein Euro-Konto umschichten. Uns gefällt besonders, dass Paysafecard und CashtoCode dabei sind, weil sich damit ohne Weitergabe von Kontodaten einzahlen lässt.

Der Preis dafür ist die Unübersichtlichkeit. Bei so vielen Wegen unterscheiden sich Mindestbeträge, Gebühren und Bearbeitungszeiten von Methode zu Methode, und veröffentlicht ist davon nichts. Wer den Bonus will, muss zusätzlich die Wallet-Regel beachten. Für Spieler, die ihre Einzahlung gern flexibel wählen, ist das Angebot stark; wer klare, dokumentierte Zahlungsbedingungen sucht, findet sie hier nicht.

Lizenz, Betreiber und unser Fazit zu den Zahlungen

Eine Lizenz ist nicht öffentlich angegeben, ebenso wenig der Betreiber. Prüfen lässt sich vor der Einzahlung wenig: Wer Wert auf nachvollziehbare Angaben legt, fragt den Support nach Betreiber und Lizenz und liest die Bonusbedingungen, bevor er Geld bewegt.

Für diesen Bereich bleibt ein gemischtes Bild. Die Auswahl an Zahlungsmethoden ist der klare Pluspunkt, die fehlenden Angaben zu Mindestbeträgen, Auszahlungszeiten und Lizenz der klare Minuspunkt. Wer einzahlt, sollte den Cashier genau ansehen und die Bonusfrist von 10 Tagen ernst nehmen. Der nächste sinnvolle Schritt: Konto anlegen, den Cashier öffnen und die Bedingungen für deinen Zahlungsweg prüfen, bevor du den ersten Betrag sendest.

Dieser Text stützt sich auf die Angaben des Anbieters; öffentliche Bewertungen oder Spielerberichte lagen nicht vor. Er wurde im November 2026 zuletzt aktualisiert. Wir haben selbst keine Einzahlung und keine Auszahlung vorgenommen. Weichen dieser Text und die Bedingungen des Anbieters voneinander ab, gelten die Bedingungen des Anbieters.