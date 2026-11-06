Konto-Verifizierung bei Casinova: Wann Unterlagen nötig sind und wie die Auszahlung schneller wird

Wer bei Casinova einzahlt, kann mit Karte, Paysafecard, Skrill, Neteller oder Kryptowährungen wie Bitcoin arbeiten. Vor der ersten Auszahlung verlangt der Betreiber NovaForge LTD aber eine Prüfung der Identität. Ohne abgeschlossene Verifizierung fließt kein Guthaben aus dem Konto, unabhängig davon, wie hoch der Gewinn ist. Wer das früh einplant, verliert keine Zeit.

Wie die Prüfung abläuft, hängt vom Einzelfall ab: Casinova fordert Unterlagen jeweils konkret an, eine feste Liste der Dokumente nennt der Betreiber nicht. Auf der Seite casinovaspielen.ch finden sich Hinweise zum Ablauf, verbindlich bleibt aber die Auskunft des Kundenservice. Die Verifizierung entscheidet mit darüber, wie schnell eine Auszahlung ankommt, und genau dort entstehen die meisten Verzögerungen.

Was bei der Prüfung der Identität auffällt

Casinova hält den Vorgang knapp. Wer sich anmeldet, sieht keine lange Liste an Nachweisen, sondern bekommt die Anfrage, wenn sie gebraucht wird. Das hat einen Vorteil: Wer nur stöbern will, muss keine Ausweiskopie hinterlegen. Der Nachteil zeigt sich beim ersten Gewinn, denn dann muss die Prüfung erst angestoßen werden.

Auffällig ist die Kombination aus vielen Zahlungswegen und einer Identitätsprüfung, die vor der Auszahlung greift. Krypto-Einzahlungen und E-Wallets wie Skrill oder Neteller sind schnell erledigt. Genau diese Geschwindigkeit verleitet dazu, die Verifizierung zu vergessen. Der Betreiber prüft, weil er wissen muss, wer das Konto führt und ob das Geld zu dieser Person gehört. Für Spieler heisst das: Das Konto gehört auf den eigenen Namen, mit den Daten aus dem Ausweis, nicht auf den Namen eines Familienmitglieds.

Uns gefällt, dass Casinova die Prüfung nicht schon bei der Registrierung erzwingt. Wer die Spiele erst ansehen will, kann das tun. Wer einzahlt, sollte die Verifizierung trotzdem gleich mitdenken, weil sie vor der ersten Auszahlung ohnehin kommt. Ein weiterer Punkt: Bei Einzahlungen mit Skrill oder Neteller entfällt der Willkommensbonus. Wer den Bonus bis zu 3.333 Euro plus 350 Freispiele nutzen will, sollte eine andere Zahlungsmethode wählen und die Verifizierung nicht mit einer Wallet-Einzahlung vermischen.

Die wichtigsten Fakten zur Verifizierung bei Casinova

Der Betreiber ist NovaForge LTD, die Lizenz stammt von der Anjouan Gaming Board und nicht aus der Schweiz.

Die Prüfung der Identität erfolgt vor der ersten Auszahlung, danach bleibt das Konto verifiziert.

Casinova fordert die Unterlagen von Fall zu Fall an; welche Dokumente genau verlangt werden, teilt der Kundenservice mit.

Der Willkommensbonus bis 3.333 Euro plus 350 Freispiele unterliegt einer 35-fachen Umsatzbedingung auf den Bonusbetrag, bei einer Mindesteinzahlung von 20 Euro und einer Gültigkeit von 10 Tagen.

Einzahlungen mit Skrill oder Neteller qualifizieren nicht für den Willkommensbonus.

Ein Rechenbeispiel zur Umsatzbedingung vor der Auszahlung

Angenommen, du zahlst 100 Euro ein und nimmst den Willkommensbonus in Anspruch. Nehmen wir weiter an, der Bonus beträgt 100 Prozent, also 100 Euro Bonusguthaben. Die 35-fache Umsatzbedingung bezieht sich auf den Bonusbetrag, das wären 3.500 Euro, die vor einer Auszahlung des Bonusguthabens umgesetzt werden müssen. Ob nur der Bonus oder Einzahlung plus Bonus umgesetzt werden muss, regeln die Bonusbedingungen; die Zahl oben ist eine Annahme, keine Zusage des Betreibers.

Diese Rechnung lohnt sich, bevor du Unterlagen einreichst. Denn die Verifizierung entscheidet nur über die Identität, nicht über die Umsatzbedingung. Beide Hürden stehen hintereinander: erst die Prüfung, dann die Freigabe des Bonusguthabens. Wer die 3.500 Euro nicht erreicht, bekommt den Bonus nicht ausgezahlt, auch mit vollständig verifiziertem Konto. Wer ohne Bonus spielt, muss keine Umsatzbedingung erfüllen und kann nach der Verifizierung direkt auszahlen lassen.

Stärken und Schwächen bei der Konto-Prüfung

Die Prüfung selbst ist bei Casinova kein Hindernis, das den Spass verdirbt. Sie kommt spät, wird fallweise abgefragt und lässt sich mit den üblichen Ausweisdokumenten erledigen.

Die Prüfung erfolgt erst vor der ersten Auszahlung, nicht schon bei der Registrierung.

Es gibt keine Gebühren auf Einzahlungen und Auszahlungen, die Verifizierung kostet also nichts.

Krypto-Auszahlungen gelten als schnell, was die Wartezeit nach der Prüfung verkürzt.

Die Kehrseite betrifft den Zeitpunkt und die Transparenz. Der Betreiber nennt keine feste Dokumentenliste, du erfährst also erst auf Anfrage, was genau gebraucht wird. Dazu kommt die 35-fache Umsatzbedingung auf den Bonusbetrag, die vor einer Auszahlung des Bonusguthabens greift. Wer nur auf den Bonus schaut und die Prüfung vergisst, wartet am Ende doppelt: auf die Freigabe der Identität und auf die Erfüllung der Umsatzbedingung.

Was vor der Einzahlung in den Bedingungen steht

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Bonusbedingungen sind die Stellen, an denen die Details zur Verifizierung stehen. Vor der ersten Einzahlung lohnt ein Blick auf diese Punkte:

Welche Unterlagen Casinova im Einzelfall verlangt und in welchem Format sie einzureichen sind.

Ob Name, Adresse und Geburtsdatum im Konto exakt mit dem Ausweis übereinstimmen müssen.

Ob die 35-fache Umsatzbedingung nur den Bonus oder Einzahlung plus Bonus umfasst.

Wie lange der Bonus gültig bleibt, angegeben sind 10 Tage.

Ob Einzahlungen mit Skrill oder Neteller vom Bonus ausgeschlossen sind, was der Betreiber bestätigt.

Fehlt eine Angabe, hilft der Kundenservice per Live-Chat weiter. Wer die Antwort schriftlich hat, kann sie bei der Auszahlung vorlegen.

Für wen sich das Konto eignet und wie du startest

Casinova passt zu Spielern, die eine grosse Auswahl mögen: über 9.000 Titel, mehr als 250 Live-Tische und Anbieter wie NetEnt, Evolution Gaming und Play’n GO. Wer mit Krypto einzahlt und auszahlt, kommt mit der Verifizierung gut zurecht, weil die Auszahlung danach schnell läuft. Weniger geeignet ist das Konto für alle, die keine Ausweiskopie hinterlegen wollen oder den Bonus bis 3.333 Euro plus 350 Freispiele nutzen möchten, ohne die 35-fache Umsatzbedingung zu prüfen.

Unser Urteil für diesen Punkt: Die Verifizierung ist bei Casinova unspektakulär, aber sie entscheidet über den Zeitpunkt der ersten Auszahlung. Wer die Unterlagen bereithält, sobald der Betreiber NovaForge LTD danach fragt, spart sich die Wartezeit. Die Lizenz der Anjouan Gaming Board stammt nicht aus der Schweiz.

Starte damit, dass du dein Konto mit den Daten aus deinem Ausweis anlegst und den Kundenservice nach den benötigten Dokumenten fragst, bevor du die erste Auszahlung beantragst. So kommt die Prüfung nicht zwischen dich und dein Guthaben.

Glücksspiel ist nur für Erwachsene, also 18+. Wenn du merkst, dass das Spielen ausser Kontrolle gerät, wende dich an eine kostenlose und vertrauliche Beratungsstelle in deinem Land. Spiele nur mit Geld, dessen Verlust du verkraftest, und lass einen Bonus kein Grund für eine höhere Einzahlung sein.

Dieser Text stützt sich auf Angaben des Betreibers; öffentliche Bewertungen oder Spielerberichte liegen nicht vor. Er wurde im November 2026 letztmals aktualisiert. Wir haben selbst keine Einzahlung und keine Auszahlung vorgenommen. Wo dieser Text und die Bedingungen des Betreibers voneinander abweichen, gelten die Bedingungen.