Hoe meld je je aan bij CarloSpin en doe je je eerste storting?

CarloSpin geeft nieuwe spelers een bonuspakket over de eerste drie stortingen, met in totaal maximaal €2500 en 250 free spins. De eerste storting levert 100% bonus tot €1500 plus 150 free spins op, vanaf een minimumstorting van €20. De bonusvoorwaarde is 35x het bedrag van storting plus bonus; de winsten uit free spins moeten ook 35x worden rondgespeeld.

Wie via carlospin-casino-officieel.nl bij het merk uitkomt, krijgt te maken met een account dat je eerst aanmaakt en daarna pas van geld voorziet. Het casino heeft een Curaçao-licentie en wordt geëxploiteerd door Uno Digital Media B.V. De site is in het Nederlands beschikbaar, net als in het Engels.

De cijfers van het welkomstpakket op een rij

Eerste storting: 100% bonus tot €1500 plus 150 free spins.

Bonusvoorwaarde: 35x op storting plus bonus; free-spinwinsten 35x.

Minimumstorting: €20.

Totaal over drie stortingen: maximaal €2500 en 250 free spins.

Licentie: Curaçao, exploitant Uno Digital Media B.V.

Wat het aanbod bij aanmelding onderscheidt

Het bonuspakket is groot opgezet: €2500 aan bonusgeld en 250 free spins over drie stortingen is een bedrag dat je bij veel andere aanbieders niet in één welkomstpakket ziet. De eerste storting weegt daarin het zwaarst, met 100% tot €1500 en 150 free spins. Wie €20 stort, krijgt €20 bonus en 150 free spins; wie €1500 stort, krijgt het maximum van €1500 bonus.

Naast het welkomstpakket lopen er doorlopende acties. Elke zondag is er een reloadbonus van 25% tot €100. Daarnaast is er wekelijks cashback tot 25% afhankelijk van je VIP-tier, en rakeback tot 17%. Het loyaliteitsprogramma kent vier niveaus: Bronze, Silver, Gold en Platinum. Bij die niveaus horen een hogere cashback (1 tot 3% afhankelijk van de tier), persoonlijke VIP-service en extra cadeaus.

Voor spelers die met cryptovaluta willen werken, zijn Bitcoin, Ethereum, Litecoin en Ripple beschikbaar, naast Visa en bankoverschrijving. De mobiele site is volledig geoptimaliseerd en er is een Android-app; voor iOS is er geen app. De spellen komen van providers als Playson, Netgame, Belatra, 1spin4win, Endorphina, Platipus, Smartsoft en PlayTech, met slots, live casino, originele spellen, roulette, blackjack, baccarat, videopoker, bingo en jackpotspellen.

Onze voorkeur bij dit aanbod gaat uit naar het eerst storten van een bedrag dat je zelf kunt missen en het daarna laten staan, in plaats van meteen het maximum van €1500 te storten. De reden is concreet: bij 35x op storting plus bonus betekent een storting van €1500 dat je €3000 aan bonusgeld en inleg samen moet rondspelen voordat er iets opneembaar wordt.

Wat je in de bonusvoorwaarden leest voor je stort

Of de 35x geldt over alleen de bonus of over storting plus bonus; de voorwaarden bij het merk beslissen dit.

Hoeveel tijd je hebt om de bonusvoorwaarde te halen.

Welke spellen volledig, gedeeltelijk of niet meetellen voor het rondspelen.

Wat er met je bonus gebeurt als je een opname aanvraagt voordat je klaar bent met rondspelen.

Of free spins een eigen geldigheidsduur hebben.

Welke documenten het casino bij verificatie vraagt; dat gaat per geval.

Waar het mis kan gaan bij je eerste storting

Je stort meer dan je van plan was om het maximale bonusbedrag te pakken. Bij 35x op storting plus bonus verdubbelt elke euro inleg het bedrag dat je moet rondspelen.

Je vraagt een opname aan terwijl de bonus nog loopt. Lees in de voorwaarden wat er dan met je saldo gebeurt.

Je speelt spellen die niet of maar deels meetellen, waardoor het rondspelen veel langer duurt dan je dacht.

Je hebt je account nog niet geverifieerd en wilt meteen opnemen; verificatie kost tijd en gebeurt voor de eerste uitbetaling.

Je kiest een betaalmethode die niet bij je past, bijvoorbeeld crypto als je die niet gewend bent, terwijl Visa en bankoverschrijving ook kunnen.

Een concreet rekenvoorbeeld: stort je €100, dan krijg je €100 bonus en moet je €200 rondspelen bij 35x. Stort je €1500, dan is dat €3000. Het verschil in speeltijd en risico tussen die twee bedragen is groot, terwijl de free spins in beide gevallen hetzelfde aantal blijven.

Gokken is alleen voor volwassenen (18+). Speel met geld dat je kunt missen, en zie een bonus nooit als reden om meer te storten dan je van plan was. Zoek bij problemen met gokken gratis en vertrouwelijke hulp in je eigen land.

Stap voor stap je account openen en storten

Open de site van CarloSpin en kies voor aanmelden. Vul je gegevens in en kies Nederlands als taal, zodat je de bonusvoorwaarden in het Nederlands leest. Stel meteen je stortingslimiet in via je accountinstellingen, voordat je geld op de rekening zet. Ga naar de kassa en kies een betaalmethode: Visa, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple of bankoverschrijving. Stort minimaal €20; wil je de volledige eerste bonus, dan is €1500 het plafond. Vraag je bonus en free spins aan en controleer in je account of ze zijn bijgeschreven.

Een bonuscode is niet nodig: de welkomstbonus wordt aan je eerste drie stortingen gekoppeld. Noteer wel de einddatum van de bonus, zodat je weet hoeveel tijd je hebt om de 35x te halen.

De licentie, de exploitant en ons oordeel

CarloSpin heeft een Curaçao-licentie en wordt geëxploiteerd door Uno Digital Media B.V. De licentie is niet afkomstig uit Nederland. Wat je voor je eerste storting zelf kunt controleren: of de exploitant en de licentiegegevens in je account of in de voorwaarden staan, welke documenten bij verificatie worden gevraagd, en of de stortingslimiet die je instelt ook echt actief is.

Ons oordeel voor deze stap: het aanmeldproces is overzichtelijk en de eerste storting vanaf €20 is laag genoeg om kennis te maken zonder veel geld vast te zetten. Het bonuspakket is fors, maar de 35x op storting plus bonus maakt het rondspelen bij hoge stortingen een flinke opgave. Stort daarom een bedrag dat past bij wat je wilt spelen, niet het maximum.

Deze tekst baseert zich op wat de exploitant zelf over het casino vermeldt; wij hebben zelf geen storting of opname gedaan. De tekst is voor het laatst bijgewerkt in november 2026. Waar deze tekst en de voorwaarden van het casino van elkaar verschillen, gelden de voorwaarden.