EU Casino Österreich – Was das Glücksspielgesetz für Online-Anbieter vorsieht

Nutze ein online casino online casino österreich mit EU‑Lizenz, wenn du in Österreich spielst – das gewährleistet rechtliche Sicherheit und transparente Gewinnabwicklung.

Das österreichische Glücksspielgesetz unterscheidet klar zwischen stationären Spielhallen und eu online casino. Anbieter, die in Österreich aktiv sein wollen, benötigen eine gültige Lizenz der österreichischen Glücksspielbehörde und zusätzlich die Bestätigung einer EU‑Lizenz, die den grenzüberschreitenden Betrieb absichert.

Ein online casino mit eu‑lizenz muss regelmäßige Audits bestehen, Spielerschutz‑Mechanismen integrieren und die Altersverifikation nach österreichischen Vorgaben durchführen. Die Datenverarbeitung folgt den strengen Vorgaben der DSGVO, sodass persönliche Informationen sicher bleiben.

Für Spieler bedeutet das: Wähle ein online casino eu, das transparente Bonusbedingungen sowie klare Auszahlungsfristen bietet. Prüfe jederzeit die Lizenznummer im Impressum – ein fehlender Hinweis ist ein starkes Warnsignal.

Lizenzanforderungen und behördliche Genehmigungen

Beantragen Sie zunächst die Glücksspielerlaubnis bei der österreichischen Geldspielbehörde, bevor Sie einen casino‑Betrieb aufnehmen. Ohne offizielle Genehmigung dürfen Sie weder Werbung schalten noch Geldtransaktionen verarbeiten.

Die Geldspielbehörde prüft das österreichische Glücksspielgesetz (GSpG) und verlangt einen Nachweis über die finanzielle Stabilität des Betreibers. Zusätzlich muss das Unternehmen eine juristische Person mit Sitz in Österreich nachweisen.

Folgende Unterlagen müssen Sie zusammenstellen:

Vollständiger Business‑Plan inklusive Umsatzprognosen

IT‑Sicherheitskonzept nach ISO‑27001

Nachweis über ein wirksames Anti‑Geldwäsche‑System

Informationen zu verantwortungsvollem Spiel, z. B. Selbstausschluss‑Möglichkeiten

Ein online casino eu mit EU‑Lizenz kann seine Dienste in Österreich anbieten, wenn es zusätzlich die EU‑Richtlinie 2015/847 erfüllt. Damit erhalten Sie die Möglichkeit, als online casino mit eu‑lizenz in mehreren Mitgliedstaaten gleichzeitig aktiv zu sein.

Schritte zur Genehmigung

Registrieren Sie die Gesellschaft in Österreich.

Reichen Sie den Antrag bei der Geldspielbehörde ein, inklusive aller Dokumente aus der obigen Liste.

Warten Sie die behördliche Prüfung – in der Regel 4‑6 Wochen.

Erhalten Sie die Lizenz und melden Sie das eu online casino bei den österreichischen Aufsichtsbehörden an.

Nach Erhalt der Lizenz führen Sie regelmäßige Audits durch, um die Einhaltung aller Auflagen zu sichern. Die Behörde prüft jährlich die Finanzen, das Spielerschutz‑System und die IT‑Infrastruktur; Verstöße können zu Geldstrafen oder Lizenzentzug führen.