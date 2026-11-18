Coolzino lässt sich vollständig im Browser eines Smartphones spielen, eine eigene App gibt es nicht. Das ist für viele die angenehmere Lösung, denn nichts muss installiert werden und der Zugang erfolgt über die Webseite, etwa über coolzino-play.de als Seite zum Anbieter. Betrieben wird das Casino von Terdersoft B.V., die Lizenz stammt von der Curaçao Gaming Control Board und ist damit nicht aus Deutschland.

Inhaltlich ist das Angebot auf dem Handy dasselbe wie am Rechner: über 6000 Spiele, Live Casino, Crash Games und ein Sportwettenbereich. Die Seite lädt im mobilen Browser auf iOS wie auf Android, ohne dass du etwas herunterladen musst. Wer vor allem unterwegs spielt, sollte vor dem Login die Adresse in der Adresszeile prüfen, statt einem Link aus einer Nachricht oder Anzeige zu folgen.

Was das Spiel auf dem Handy bei Coolzino ausmacht

Ein mobil nutzbares Casino steht und fällt mit der Zahl der Spiele, die ohne Ruckeln laden. Bei über 6000 Titeln von Anbietern wie NetEnt, Play’n GO, Microgaming, Evolution Gaming und Yggdrasil ist die Auswahl so groß, dass für ein paar Minuten im Zug oder in der Mittagspause immer etwas dabei ist. Slots und Jackpot-Slots dominieren, dazu kommen Tischspiele wie Blackjack, Roulette, Baccarat und Poker, Video Poker, Keno, Bingo und Scratch Cards.

Uns gefällt besonders, dass der Live-Bereich von Evolution Gaming auch im Browser läuft. Live Dealer sind auf einem kleinen Display oft der schwächste Teil eines mobilen Casinos, hier gehört der Anbieter zu den Großen der Branche. Wer lieber ohne echten Dealer spielt, findet unter den RNG-Spielen von BGaming, Endorphina, Playson, Betsoft, Amatic, Evoplay, Smartsoft und Platipus genug Auswahl.

Ein zweiter Pluspunkt betrifft das Geld: Einzahlungen und Auszahlungen laufen über Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Tron und USDT. Krypto-Zahlungen passen gut zum Spiel auf dem Handy, weil keine Bankdaten eingegeben werden müssen und die Bestätigung in der Wallet erfolgt. Wie schnell eine Auszahlung tatsächlich ankommt, hängt vom jeweiligen Netzwerk ab.

Der Willkommensbonus von 100 Prozent bis 1.500€ plus 250 Free Spins lässt sich ebenfalls mobil annehmen. Er ist über die ersten drei Einzahlungen gestaffelt, die erste bringt 100 Prozent bis 150€ und 150 Free Spins, die zweite 55 Prozent bis 150€ und 100 Free Spins, die dritte 100 Prozent bis 150€. Dazu kommt Cashback von bis zu 25 Prozent.

Die wichtigsten Fakten zum mobilen Spiel

Zugang: Instant Play im mobilen Browser, auf iOS und Android, ohne App.

Spielangebot mobil: über 6000 Spiele, Live Casino, Crash Games, Sportwetten.

Ein- und Auszahlung: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Tron und USDT.

Kundenservice: Live Chat rund um die Uhr in acht Sprachen, die Seite selbst gibt es unter anderem auf Deutsch.

Lizenz und Betreiber: Curaçao Gaming Control Board, Terdersoft B.V., keine deutsche Lizenz.

Was der Bonus auf dem Handy bedeutet: ein Beispiel mit 100€

Der Bonus ist mobil schnell aktiviert, die Bedingungen bleiben aber dieselben wie am Rechner. Angenommen, du zahlst 100€ ein und nimmst den 100-Prozent-Match der ersten Einzahlung, dann stehen 100€ Bonusguthaben bereit. Die Umsatzbedingung liegt bei 35-mal dem Bonusbetrag, das sind in diesem Beispiel 3.500€, die vor einer Auszahlung des Bonus umgesetzt werden müssen.

Ob nur der Bonus oder Einzahlung plus Bonus umgesetzt werden muss, regeln die Bonusbedingungen; dort steht auch, welche Spiele wie stark zum Umsatz zählen. Auf dem Handy lohnt sich ein Blick in diese Angaben, bevor du die erste Einzahlung bestätigst, denn die Free Spins und der Cashback können eigenen Regeln folgen. Die Höhe des Bonus sagt nichts darüber aus, wie viel am Ende herauskommt.

Ein zweiter Punkt betrifft die Auszahlung selbst: Sie startet bei mindestens 50€. Wer kleine Gewinne ausprobieren will, muss also erst diese Schwelle erreichen, bevor Geld das Konto verlässt.

Stärken und Schwächen für Spieler am Smartphone

Die Vorteile überwiegen für alle, die unkompliziert und ohne Installation spielen wollen.

Kein Download nötig, das Casino läuft direkt im Browser auf iOS und Android.

Über 6000 Spiele und ein Live Casino von Evolution Gaming auch mobil.

Krypto-Ein- und -Auszahlungen ohne Bankdaten, passend zum Spiel unterwegs.

Live Chat rund um die Uhr in acht Sprachen, falls unterwegs etwas klemmt.

Dem stehen zwei Nachteile gegenüber, die gerade mobil auffallen.

Die Mindestauszahlung liegt bei 50€, kleinere Beträge bleiben zunächst auf dem Konto.

Eine eigene App gibt es nicht, der Zugang läuft ausschließlich über den Browser.

Was vor der ersten Einzahlung in den Bedingungen steht

Die Bonusbedingungen und die allgemeinen Geschäftsbedingungen entscheiden über dein Geld, deshalb gehören sie vor der Einzahlung gelesen. Diese Punkte zählen dabei:

Umsatzbedingung von 35-mal dem Bonusbetrag und die Frage, ob Einzahlung plus Bonus zählt.

Welche Spiele zum Umsatz beitragen und wie hoch der Anteil jeweils ist.

Regeln für die 250 Free Spins und den Cashback von bis zu 25 Prozent.

Die Mindestauszahlung von 50€ und die Bedingungen für Krypto-Auszahlungen.

Welche Nachweise bei der Verifizierung verlangt werden; der Anbieter fragt sie je nach Fall an.

Fehlt eine Angabe in den Unterlagen, hilft der Live Chat weiter. Er ist rund um die Uhr besetzt und antwortet auch auf Deutsch.

Für wen sich das mobile Spiel eignet und für wen nicht

Wer unterwegs oder in einer freien Minute ein paar Runden spielen will und dabei auf eine große Auswahl und Krypto-Zahlungen setzt, findet hier ein passendes Angebot. Auch Live-Casino-Fans mit Evolution Gaming kommen im Browser auf ihre Kosten. Wer dagegen eine App im Store sucht oder schon bei kleinen Gewinnen auszahlen möchte, wird mit den 50€ Mindestauszahlung und dem reinen Browser-Zugang weniger glücklich.

Unser Urteil für diesen Bereich: Für das Spiel auf dem Smartphone ist coolzino-play.de gut aufgestellt, weil die Auswahl vollständig im Browser verfügbar ist und die Krypto-Wege das Ein- und Auszahlen ohne Bankdaten erlauben. Die fehlende App ist Geschmackssache, die Mindestauszahlung von 50€ solltest du kennen. Betreiber ist Terdersoft B.V., die Lizenz kommt von der Curaçao Gaming Control Board und ist keine deutsche.

Spielen ist ab 18 Jahren. Wenn Glücksspiel dir Probleme bereitet, gibt es in Deutschland kostenlose und vertrauliche Beratungsstellen, an die du dich wenden kannst. Spiele nur mit Geld, das du dir leisten kannst zu verlieren, und lass dich von einem Bonus nicht zu einer höheren Einzahlung verleiten als geplant.

Dieser Text stützt sich auf die Angaben des Betreibers zu Spielen, Zahlungswegen und Bonus sowie auf die öffentlich wiedergegebenen Bewertungen mit ihren Vor- und Nachteilen; eigene Ein- oder Auszahlungen haben wir nicht vorgenommen. Zuletzt aktualisiert im November 2026. Wo dieser Text und die Bedingungen des Anbieters voneinander abweichen, gelten die Bedingungen des Anbieters.